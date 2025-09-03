Времето днес: Слънце, но и дъжд с гръмотевици

Слънце в изобилие, но и бури ще има днес. Те ще се разразят след обед в Западна България. Ще има и гръмотевици.
Максималните температури ще са между 32° и 37°, малко по-ниски на места в Югозападна България.
В София ще са около 31°.
По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър. Тук ще е по-хладно - между 28° и 32°. Температурата на морската вода е около 25°.
Слънчево ще е и в планините, но ще има и дъжд, за кратко, но дъжд. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра - около 19°.
