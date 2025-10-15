Временно променят маршрута на трамвай 22 в София заради ремонт

Заради текущ ремонт временно се променя маршрутът на трамваите от линия 22, съобщиха от Столична община.

От 04:30 часа на 18 октомври до 24:00 часа на 19 октомври трамваите от линията ще движат от ж.к. „Красна поляна” до трамвайно обръщателно колело „Гео Милев“ .

Разкрива се временна линия № 22ТМ с маршрут: от автостанция „Изток“ (начална спирка на автобусни линии № 117 и № 118) по ул. “Летоструй”, надясно по бул. “Ботевградско шосе” до гара „Подуяне“, бул. “Мадрид”, ул. “Проф. Милко Бичев”, бул. “Ген. Данаил Николаев” и наляво по бул. “Ботевградско шосе” по маршрута до автостанция „Изток“.

Автобусите ще спират на съществуващите автобусни спирки по маршрута и на трамвайната спирка ул. „Алеко Константинов“ в посока център.