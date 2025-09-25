Вместо вода от чешмата в Плевенско ще получат бутилирана

Държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди ще бъдат освободени и изпратени на селища в Плевен, в които продължава водният режим, реши правителството на днешното си заседание.
Решението е по искане на кмета на община Свищов и на областния управител на област Плевен за преодоляване на последиците от обявеното бедствено положение.
Бутилирана вода ще бъде изпратена на селата Козловец, Хаджидимитрово, Горна Студена и Алеково, община Свищов, както и на детски градини, учебни заведения, социални заведения и др. в Плевен, с. Николаево, с. Ралево, с. Ласкар, с. Бохот, с. Брестовец, с. Тодорово, с. Къшин, с. Буковлък, с. Опанец и с. Ясен, община Плевен, както и гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре и с. Победа, община Долна Митрополия.
И към днешна дата не се задава трайно решение за преодоляване на водната криза в Плевен, пот която местното население е засегнато от години.
Публикувани са мерките и сроковете срещу безводието в Плевен
Междувременно на воден режим мина и Ловеч.
Към 15 септември над 262 000 души в страната са засегнати от режим на водата, сочи актуална справка на МРРБ.
25.09 2025 в 14:07
Сега пари и за бутилирана вода ще "усвояват" нЕкои питеци.
Запчиличахте на "Бени Хил шоу", ей мъпети такива.
Борисов критикува Желязков за водната криза: Ако бях премиер, вече да е свършен проблемът
