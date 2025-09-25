Вместо вода от чешмата в Плевенско ще получат бутилирана

Държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди ще бъдат освободени и изпратени на селища в Плевен, в които продължава водният режим, реши правителството на днешното си заседание.

Решението е по искане на кмета на община Свищов и на областния управител на област Плевен за преодоляване на последиците от обявеното бедствено положение.

Бутилирана вода ще бъде изпратена на селата Козловец, Хаджидимитрово, Горна Студена и Алеково, община Свищов, както и на детски градини, учебни заведения, социални заведения и др. в Плевен, с. Николаево, с. Ралево, с. Ласкар, с. Бохот, с. Брестовец, с. Тодорово, с. Къшин, с. Буковлък, с. Опанец и с. Ясен, община Плевен, както и гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре и с. Победа, община Долна Митрополия.

И към днешна дата не се задава трайно решение за преодоляване на водната криза в Плевен, пот която местното население е засегнато от години.

Публикувани са мерките и сроковете срещу безводието в Плевен

Междувременно на воден режим мина и Ловеч.

Към 15 септември над 262 000 души в страната са засегнати от режим на водата, сочи актуална справка на МРРБ.