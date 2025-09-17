Вижте къде спира водата в столицата утре

„Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в части от столицата утре, съобщиха от дружеството.

Заради локализиране на скрит теч по ул. „Околовръстен път“ в кв. „Факултета“ се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 16:00 часа в района на:

ж.к. „Люлин“ 3 - бл. 368, бл. 369, бл. 370, бл. 371; ж.к. „Люлин“ 4; ж.к. „Люлин“ 5; ж.к. „Филиповци“; кв. „Филиповци“; кв. „Суходол“ – района между ул. „Люлинска“, ул. „3-ти март“, ул. „Люлинска“, ул. „Щит“, ул. „Брегалница“, ул. „Стоичко Станиславов“, ул. „Павел Младенов“, ул. „Дъб“, ул. „Овчо поле“, ул. „Траян Танев“ и ул. „Момина сълза“; ул. „Суходолска“ от ул. „Околовръстен път“ до № 171; ж.к. „Овча купел“ 1 – района между ул. „Монтевидео“, ж.п. линия, ул. „Производствена“ и ул. 763 ж.к. „Овча купел“ 2.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси:

ж.к. „Люлин“ 4 - пред 96 СУ „Лев Николаевич Толстой“; ж.к. „Люлин“ 5 - пред 97 СУ “Братя Миладинови“; кв. „Филиповци“ - на площада; кв. „Суходол“ - на площада; кв. „Овча купел“ - ул. Монтевидео пред магазин „ Фантастико“; кв. „Овча купел“ – пред болница „Доверие“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

„Софийска вода“ АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства!

Интернет сайтът на дружеството дава възможност на клиентите да се абонират за съобщенията за прекъсване на водоподаването. На електронната си поща те могат лично да получават информация за планираните спирания. Друг начин е да се възползват от безплатната услуга за известяване чрез СМС.



