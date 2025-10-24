Vivacom GAME ON 2025: Епичен Minecraft дуел определи финалистите в най-големия гейминг турнир у нас

Четвъртият и последен онлайн рунд от най-мащабния гейминг турнир в България – Vivacom GAME ON 2025, потопи участниците в една от най-актуалните игри на младото поколение – Minecraft, и определи финалистите за големия финал. Епичният епизод може да гледате в YouTube канала на Vivacom.

Отборите на Васил Калинчев (ShadowHex) и Кристиан Николов (Kriskata) се изправиха един срещу друг в напрегнат и динамичен сблъсък, който привлече над 30 000 зрители онлайн. В надпреварата се включиха над 250 участници, а двама от феновете традиционно спечелиха по 1000 лева и покана да подкрепят любимия си капитан на големия финал на 1 ноември в Joy Station, София.

В последната битка към отбора на #teamshadowhex се присъедини Gothika_47 – един от най-популярните Minecraft стриймъри в България с над 10 години опит, а #teamkriskata получи подкрепление от HeavenBUL, миналогодишен претендент за титлата и доказан Minecraft стратег.

Сблъсъкът донесе 120 GIGA BITS за тима на ShadowHex срещу 80 GIGA BITS за Kriskata, с което резултатът преди финала е 890 на 592 GIGA BITS в полза на ShadowHex.

Титаничните битки в гейминг турнира се провеждат през оптична мрежа на Vivacom – Vivacom Fiber, която гарантира светкавична скорост, нулев лаг и върхово изживяване за гейминг и стрийминг във висока резолюция.

След четири онлайн рунда на 1 ноември в Joy Station в София предстои големият финал, който обещава зрелище без аналог. Все още има останали билети за GIGA събитието, които могат да бъдат закупени от касите на EasyPay или онлайн тук: https://epaygo.bg/1275187290.

Междувременно гейминг сериалът, който се излъчва в YouTube канала на Vivacom, вече натрупа над 300 000 гледания със седемте епизода до момента. Поредицата разкрива какво се случва зад кадър - как капитаните подготвят стратегиите си, как избират съотборници и се справят с лични и игрови предизвикателства. Тази събота, 25.10 предстои и последният епизод, в който капитаните ги очаква неочаквано музикално предизвикателство. ShadowHex (Васил Калинчев) и Kriskata (Кристиан Николов) ще трябва да излязат от зоната си на комфорт и да създадат оригинална гейминг песен.

Vivacom GAME ON 2025 се организира в партньорство с TDB Play – водеща компания в сферата на видео игрите и интерактивните развлечения.

Първото издание на VIVACOM GAME ON през 2024 г. турнирът влезе в рекордите на Гинес. Тази година целта е не по-малко смела мисия. Заедно с едни от най-добрите български гейминг строители да се създаде проект, който съчетава миналото и бъдещето на България в Minecraft. Той също ще бъде представен на 1 ноември.

Повече информация за турнира, класациите и статистиката следете в сайта на Vivacom тук.