ВиК цял ден работи по авария в Асеновград и накрая създаде нова. Не се знае кога пак ще има вода

Голяма авария остави Асеновград без вода. Цял ден екипи на ВиК правиха опити да отстранят повредата в помпена станция "Лаково", но след обработката на първоначалната авария в непосредствена близост възникна нова.

Работата на екипите на ВиК продължава, но няма прогноза кога ще се пусне водата, уточниха от кметската администрация, предаде Нова тв.

Две аварии на довеждащи водопроводи - едната от през нощта, а другата от вторник сутринта оставиха града без питейна вода. Захранващ водопровод до помпена станция „Лаково“ и друг край вилната зона "Параколово" са излезли от строя.

Аварийните екипи обещаха до края на работния ден водоподаването да бъде възстановено, но това така и не се случи заради новите пробиви.