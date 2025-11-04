ВиК цял ден работи по авария в Асеновград и накрая създаде нова. Не се знае кога пак ще има вода

OFFNews 04 ноември 2025 в 23:15 531 0
Водомер

Снимка БГНЕС/Архив
Водомер

Голяма авария остави Асеновград без вода. Цял ден екипи на ВиК правиха опити да отстранят повредата в помпена станция "Лаково", но след обработката на първоначалната авария в непосредствена близост възникна нова.

Работата на екипите на ВиК продължава, но няма прогноза кога ще се пусне водата, уточниха от кметската администрация, предаде Нова тв.

Две аварии на довеждащи водопроводи - едната от през нощта, а другата от вторник сутринта оставиха града без питейна вода. Захранващ водопровод до помпена станция „Лаково“ и друг край вилната зона "Параколово" са излезли от строя.

Аварийните екипи обещаха до края на работния ден водоподаването да бъде възстановено, но това така и не се случи заради новите пробиви.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X
    allowfullscreen>

    Кметът на Лозенец отговори на главния архитект на София