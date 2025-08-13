ВАС забрани фермите за американски норки в България

Върховният административен съд (ВАС) окончателно потвърди заповедта на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), с която се забранява вносът и развъждането на американска норка у нас.

Заповедта е била издадена през 2022 г. от бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов. Тя е на основание чл. 67 от Закона за биологичното разнообразие. Аргументът за това е, че видът е инвазивен и застрашава местните екосистеми.

Заповедта беше обжалвана от „Фармпро“ ООД – собственик на единствената ферма за норки в страната, намираща се в с. Маджерито, Старозагорско. Първоначално Административният съд София-град спря предварителното изпълнение, но впоследствие отхвърли жалбата. В понеделник ВАС публикува своето решение, че окончателно отхвърля жалбата, с което заповедта влиза в сила.

На практика това слага край на дейността на подобни ферми в страната, тъй като животните вече нито могат да се внасят, нито да се развъждат. В индустрията норките обикновено се умъртвяват всяка зима в газови камери, след което кожите им се използват за производство на палта и аксесоари.

С решението „Фармпро“ ООД е осъдена да заплати 1200 лева разноски за касационната инстанция на сдружение „Кампании и активизъм за животните в индустрията“ (КАЖИ), което участва в делото като страна заедно с МОСВ. Компанията дължи и 200 лева разноски на министерството.

През месец май тази година организацията „Невидими животни" провежда разследване във фермата за норки до Стара Загора, с което документира, че обектът е бил изпразнен още тогава и дейността му е била прекратена преди окончателното решение на ВАС. Причините не са публично известни.

Във вторник активисти на „Невидими животни“ ще внесат в Народното събрание петиция с 110 000 подписа за друга кауза, свързана със защита на животните – забрана на клетките за отглеждане на телета в България.