Варненци излизат на мирно шествие в памет на Александър Маринов, загинал при отнето предимство

Мирно шествие в памет на Александър Маринов, загубил живота си след инцидент на кръстовището на бул. "Цар Освободител" и улица "Поп Димитър", организират във Варна утре (30 август), предаде БНР.

Шествието ще започне в 18:30 ч. от мястото на инцидента.

На тази дата се навършват три месеца от трагедията, а денят съвпада и с Александровден.

25-годишния млад моторист загива след отнето предимство на едно от най-натоварените варненски кръстовища – бул. „Цар Освободител“ и ул. „Поп Димитър“. В резултат на трагичния инцидент, на мястото вече е поставен забранителен знак за обратен завой, с цел намаляване на риска от нови катастрофи.

"Промените в Закона за движение по пътищата са закъснели. Да спрем да приписваме чужда вина на убитите на пътя, да не останат те само една гола статистика. Идеята на мирното шествие е виновното лице да си понесе нужната отговорност, а не подигравателни условни присъди", категорична е майката на Александър- Албена Димитрова.

След настояване от нейна страна вече е поставен знак за забрана на обратния завой на опасното кръстовище. Предстои там да бъдат монтирани камери и каменни прегради на мястото на сегашните колчета.

В негова памет утре в 12:30 ч. в храма „Света Петка“, където е бил кръстен Александър, ще бъде отслужена заупокойна литургия.