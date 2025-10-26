Върнахме часовниците с час назад и минахме към зимно часово време

Тази сутрин в 04:00 часа (местно време) преминахме към зимното часово време и върнахме стрелките на часовника с час назад.

Промяната е в изпълнение на Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 19 януари 2021 г., припомнят от Българския институт по метрология.

Преминаването към зимно или лятно часово време е регламентирано с Постановление 94 на Министерския съвет от 13 март 1997 г., сочи информация на отдел "Справочна" в БТА. Съгласно постановлението всяка година в нощта срещу последната неделя на октомври се въвежда зимно часово време, като часовниците се преместват с час назад, а в последната неделя на март се преминава към лятно часово време, като часовниците се преместват с един час напред.

През март 2019 г. Европейският парламент гласува да бъде спряна практиката за преминаване към лятно и зимно часово време с един час през пролетта и есента до 2021 г. , според справка на страницата на ЕП. Членовете на ЕП реагираха на резултатите от публична консултация на Европейската комисия, в която участваха 4,6 милиона души, като 84 % от отговорилите се обявиха в подкрепа на прекратяването на тази практика. Въпреки това, последвалото законодателно предложение за координирано прекратяване на тази практика не срещна същата амбиция в Съвета на ЕС, който все още не е изразил собствена съвместна позиция, се посочва на сайта на Европарламента.

Тази седмица дебатите дали да сменяме часовниците два пъти в годината бяха възобновени по инициатива на Испания, съобщава испанската агенция ЕФЕ, цитирана от БТА. Практиката, въведена за първи път от Германската империя по време на Първата световна война за пестене на енергия, беше възобновена след петролната криза през 70-те години и хармонизирана в рамките на Европейската общност през 1980 г., се припомня в информацията.

Всяка есен обаче дебатите за смисъла на тази практика се разпалват с нова сила. Испания смята, че смяната на времето е остаряла мярка и официално поиска възобновяване на дискусията в рамките на Европейския съюз, като постави въпроса в дневния ред на заседание на енергийните министри в Люксембург.

„Подкрепата за премахването на смяната на времето варира в различните страни от ЕС. В Германия 70% от гражданите я определят като „безсмислена“, по данни на агенция "Форза". В Швеция (58%) и Дания (56%) мнозинството също е против, сочи проучване на "Югов" от 2023 г. Португалия, Гърция и Кипър по-рано се обявиха срещу отмяна на сега действащата система, докато Франция заяви, че е отворена за обсъждане.

За да бъде приета промяна, е необходимо квалифицирано мнозинство в Съвета на ЕС, т.е. подкрепа от поне 15 държави членки, представляващи 65% от населението на ЕС.

В световен мащаб около 70 държави, обхващащи една трета от населението на планетата, все още сменят часовото време“, припомня в информацията си ЕФЕ.