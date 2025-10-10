Удължават с 24 часа евакуацията на жителите на русенското с. Николово

Евакуацията на жителите на русенското село Николово се удължава с 24 часа, реши кризисният щаб, създаден заради проблема с дигата в селото.
Заради регистрираните свличания на земни маси вчера кметът на Русе Пончо Милков издаде заповед за въвеждане на бедствено положение. Днес отново ще бъде задействана за района системата BG-ALERT.
Жителите на с. Николаево ще трябва да останат извън домовете си поне до утре на обяд. 60 души от селото писмено са отказали да го напуснат, съобщи бТВ.
Хидроинженери и други специалисти оглеждат язовирната стена.
Нивото на язовира спада, водата се източва с две допълнителни помпи, освен преливника. Започна и почистването на наноси по пътя, който минава покрай стената.
