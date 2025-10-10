Ексклузивно Главният архитект на София: На малкото места за детски градини МРРБ разреши да се строят нови блокове

Удължават с 24 часа евакуацията на жителите на русенското с. Николово

60 души от селото писмено са отказали да го напуснат

OFFNews 10 октомври 2025 в 13:24 195 0

Снимка Община Русе

Евакуацията на жителите на русенското село Николово се удължава с 24 часа, реши кризисният щаб, създаден заради проблема с дигата в селото.

Заради регистрираните свличания на земни маси вчера кметът на Русе Пончо Милков издаде заповед за въвеждане на бедствено положение. Днес отново ще бъде задействана за района системата BG-ALERT.

Жителите на с. Николаево ще трябва да останат извън домовете си поне до утре на обяд. 60 души от селото писмено са отказали да го напуснат, съобщи бТВ. 

Хидроинженери и други специалисти оглеждат язовирната стена.

Нивото на язовира спада, водата се източва с две допълнителни помпи, освен преливника. Започна и почистването на наноси по пътя, който минава покрай стената.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Христо Николов: Ромите никога няма да признаят Пеевски. Ще му подложат динена кора