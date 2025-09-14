Учениците в тревненската приложна гимназия ще посрещнат 15 септември без покрив

Първият учебен ден няма да е особено приятен като емоция за учители и ученици в гимназията по приложни изкуства в Трявна, чийто покрив изгоря преди 5 месеца. В навечерието на 15 септември сградата все още няма покрив. Държавата не е отпуснала обещаните средства, а застрахователят – не е изплатил щетите, предаде Нова ТВ.

Въпреки трудните условия, интересът към специалностите в Националната гимназия не стихва. Новите ученици са 23, а общо 115 деца ще започнат учебната година на 15 септември, споделя директорът на училището Орфей Миндов.

Щетите са сериозни – проектът за възстановяване е оценен на около 2 милиона лева. Докато държавата и застрахователят не осигурят необходимото финансиране, учениците ще продължат да се обучават под временен покрив.

Всичко е в ръцете на междуведомствената комисия, която трябва да отпусне средства за ремонт и се ръководи от министъра на вътрешните работи.

Кметът на Трявна Денчо Минчев заяви, че общината все още очаква държавата да предприеме конкретни действия. Той напомня, че междуведомствената комисия, която трябва да отпусне средствата за ремонта, не се е събирала от април и настоява за яснота кога ще бъде свикана.

При пожара през април изгоря цялата покривна конструкция, без общежитието. Огънят тръгна от късо съединение от компютърен кабинет.

Целият трети етаж е също за основен ремонт, както и в основния корпус.