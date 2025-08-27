Учебният ден да започва по-късно, предлага Вълчев

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев предлага учебният ден да започва по-късно. Това обяви той пред журналисти вчера на посещение в Костинброд след откриването на нова детска градина.

Министърът посочи, че един от основните проблеми в системата е двусменният режим.

„Пак съм подготвил писмо до училищата да проведат разговори с педагогическата и родителската общности, за да обсъдят възможността за по-късно започване на учебния ден, защото всички анализи показват, че когато започват половин-един час по-късно, се подобрява мотивацията за учене и резултатите. Най-трудно е това да се случи, когато училищата са на двусменен режим“, смята Вълчев.

Той коментира и новата забрана за екранни устройства от учениците. Очаква се тя да стане факт през ноември.