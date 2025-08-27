Учебният ден да започва по-късно, предлага Вълчев

Деян Милков 27 август 2025 в 13:49 3759 3
Красимир Вълчев

Снимка БГНЕС
Красимир Вълчев

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев предлага учебният ден да започва по-късно. Това обяви той пред журналисти вчера на посещение в Костинброд след откриването на нова детска градина.

Министърът посочи, че един от основните проблеми в системата е двусменният режим.

„Пак съм подготвил писмо до училищата да проведат разговори с педагогическата и родителската общности, за да обсъдят възможността за по-късно започване на учебния ден, защото всички анализи показват, че когато започват половин-един час по-късно, се подобрява мотивацията за учене и резултатите. Най-трудно е това да се случи, когато училищата са на двусменен режим“, смята Вълчев.

Той коментира и новата забрана за екранни устройства от учениците. Очаква се тя да стане факт през ноември.

„И в момента има забрана. Тя е за ползване на телефоните в час. Дори текстът е точно такъв, но това е от годините, в които телефоните бяха повече телефони и по-малко смартфони. Днес говорим за екранни устройства, тъй като имаме доказано зловредно въздействие“, обясни Вълчев.

    1900

    3

    Nikor

    27.08 2025 в 16:31

    -0
    +0
    Чудят се как да демонстрират фалшива активност. Реално не смеят да прилагат наказания освен разни забележки дори на явно виновни ученици и това обезмисля целия процес.

    4005

    2

    PaulPierce

    27.08 2025 в 14:55

    -0
    +0
    Анализите показват, че немските деца имат мотивация въпреки че почват в 7:30

    20424

    1

    случайно прочетох

    27.08 2025 в 13:58

    -0
    +6
    Страаашен смотаняк! Добре, че има читави директори на училища, че министър и министерство и профсъюзи нямаме!
    Янка Такева още ли се шматка там?
     
