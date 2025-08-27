Учебният ден да започва по-късно, предлага Вълчев

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев предлага учебният ден да започва по-късно. Това обяви той пред журналисти вчера на посещение в Костинброд след откриването на нова детска градина.
Министърът посочи, че един от основните проблеми в системата е двусменният режим.
„Пак съм подготвил писмо до училищата да проведат разговори с педагогическата и родителската общности, за да обсъдят възможността за по-късно започване на учебния ден, защото всички анализи показват, че когато започват половин-един час по-късно, се подобрява мотивацията за учене и резултатите. Най-трудно е това да се случи, когато училищата са на двусменен режим“, смята Вълчев.
Той коментира и новата забрана за екранни устройства от учениците. Очаква се тя да стане факт през ноември.
„И в момента има забрана. Тя е за ползване на телефоните в час. Дори текстът е точно такъв, но това е от годините, в които телефоните бяха повече телефони и по-малко смартфони. Днес говорим за екранни устройства, тъй като имаме доказано зловредно въздействие“, обясни Вълчев.
27.08 2025
27.08 2025
27.08 2025
Български лекар от болница Насер: Газа е концентрационен лагер. Смъртта е навсякъде
