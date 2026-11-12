''Топлофикация София'' ще смени 53 км топлопроводи до края на 2026

„Топлофикация София“ планира да подмени общо 53 км топлопроводи до края на 2026 г. Към 30 октомври вече са обновени 40 км от топлопреносната мрежа, а миналата година са подменени 37 км. Дружеството има готовност да увеличи темпа до 150 км годишно при осигуряване на необходимото финансиране, заяви изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров по време на изслушване в Столичния общински съвет, посветено на състоянието на мрежата, аварийността и мерките за възстановяване на топлоподаването.

Той поднесе извинения на всички засегнати потребители за причинените неудобства и увери, че дружеството е мобилизирало наличните си екипи за възможно най-бързото възстановяване на услугата. Изпълнителният директор подчерта, че настоящите затруднения са резултат от натрупани в продължение на десетилетия проблеми, свързани с недостатъчни инвестиции, амортизация на съоръженията и тежкото финансово състояние на дружеството, за които многократно е информирал.

Към момента на изслушването в топлопреносната мрежа са регистрирани над 500 активни пробива, от които 89 са с прекъснато топлоподаване, а 425 – без прекъсване на услугата. За сравнение, към 20 ноември 2024 г. са отчетени 118 пробива, а към 30 септември 2025 г. – 260.

Състоянието на мрежата води до нарушения в термохидравличния режим, които затрудняват достигането на топлоносителя до по-високо разположените части на обслужваните райони. Допълнително затруднение е възникването на нови пробиви непосредствено след отстраняването на съществуващите аварии и възстановяването на налягането. Това затруднява прогнозирането на точните срокове за възстановяване на топлоподаването, допълни Петров.

В отстраняването на авариите са ангажирани около 185 служители в ТР „София-Изток“ и общо 353 служители във всички топлорайони, които работят и с извънреден труд за възстановяване на топлоподаването.

Дружеството предвижда да внесе бизнес плана си за следващата година в Столичния общински съвет в средата на януари, с очакване той да бъде разгледан и одобрен своевременно. Целта е процедурите по възлагане и изпълнение на плановите ремонти да започнат по-рано, за да се осигури по-добра организация на дейностите преди следващия отоплителен сезон.

„Топлофикация София“ пое ангажимент и за подобряване на комуникацията с потребителите чрез предоставяне на по-подробна и своевременна информация за графиците на ремонтите, възникналите аварии и причините за евентуално удължаване на сроковете за възстановяване на топлоподаването.

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