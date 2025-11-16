Топло и слънчево. Идете на разходка в планината

Днес слънцето ще ни залива с обилна светлина и топлина.
Събуждаме се при температури около 0 и 5 градуса, но няколко часа по-късно на места ще е истинска есен - 19 градуса.
В София живакът ще показва 16 градуса.
Въпреки че вече не става за къпане, морето ще е спокойно, а температурите ще са между 14 и 17 градуса.
Затова пък е подходящо за разходка в планините, където също ще е топло и слънчево.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Сръбската петролна компания НИС е била освободена от американските санкции
Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Правителството предложи Румен Спецов за особен управител на Лукойл
Дават ваучери по 20 000 лв. за саниране на къща