Топло и слънчево. Идете на разходка в планината

Днес слънцето ще ни залива с обилна светлина и топлина.

Събуждаме се при температури около 0 и 5 градуса, но няколко часа по-късно на места ще е истинска есен - 19 градуса.

В София живакът ще показва 16 градуса.

Въпреки че вече не става за къпане, морето ще е спокойно, а температурите ще са между 14 и 17 градуса.

Затова пък е подходящо за разходка в планините, където също ще е топло и слънчево.