Тежка катастрофа в София, съобщават за загинал полицай

Тежка катастрофа е станала рано тази сутрин на Околовръстния път на София в района на квартал "Требич". вижението в участъка е блокирано.



По неофициална информация при сблъсъка има загинал служител на реда, съобщи БНТ. Движението в участъка е блокирано.

На мястото на инцидента са изпратени линейки и полицейски патрули, които регулират трафика и извършват оглед на местопроизшествието.

Шофьорите да използват алтернативни маршрути, докато текат следствените действия.