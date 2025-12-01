Тежка катастрофа в София, съобщават за загинал полицай

OFFNews 01 декември 2025 в 07:58 322 0

Снимка Архив

Тежка катастрофа е станала рано тази сутрин на Околовръстния път на София в района на квартал "Требич". вижението в участъка е блокирано.

По неофициална информация при сблъсъка има загинал служител на реда, съобщи БНТ. Движението в участъка е блокирано.

На мястото на инцидента са изпратени линейки и полицейски патрули, които регулират трафика и извършват оглед на местопроизшествието.

Шофьорите да използват алтернативни маршрути, докато текат следствените действия.

