Терзиев отмени всички общински културни и развлекателни събития на 11 ноември заради националния траур

Кметът на София Васил Терзиев отмени всички публични, културни и развлекателни събития, организирани от общинските структури на 11 ноември. Заповедта е във връзка с обявения ден на национален траур в памет на жертвите на верижните катастрофи на автомагистрала „Тракия“, съобщиха от Столичната община.

Отмяната обхваща проявите на Столичната община, районните администрации, общинските и регионалните културни институти и останалите общински структури.

Националното знаме и знамето на София ще бъдат спуснати наполовина на сградите на тези институции.

Министерският съвет обяви 11 ноември за ден на национален траур след двете верижни катастрофи, станали тази сутрин на АМ „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ до Ямбол. В тях са участвали общо 86 превозни средства.

По данни на Министерството на здравеопазването към 17:00 ч. загиналите са 11. Общо 51 души са били настанени в лечебни заведения — 33 в Сливен, 11 в Ямбол и седем в Бургас. Един от приетите в ямболската МБАЛ „Св. Пантелеймон“ е починал. Тежко пострадалите са 13.

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