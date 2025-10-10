Терзиев: Колкото боклук ние можем да изринем, вие не можете да разпилеете

Кметът на София Васил Терзиев публикува днес позиция в социалните мрежи по повод видео, заснето от граждани, на което се вижда как събрани по-рано от доброволци отпадъци са умишлено разпилени и разрязани торби в кварталите „Люлин“ и „Красно село“.

В поста си кметът подчерта, че „не можем да си затваряме очите пред злото, което се опитва да ни пречи“, като изрази подкрепа към доброволците и гражданите, които участват активно в поддържането на чиста градска среда.

В текста си Васил Терзиев пише:

Два свята. И колкото и да искам винаги да виждаме и показваме добрите примери, не можем да си затваряме очите пред злото, което се опитва да ни пречи. Пречи ни да живеем добре, да се чувстваме силни и независими, да бъдем щастливи в собствения си дом.

Това зло в момента ходи по улиците на „Люлин“ и „Красно село“ и реже торбите, в които доброто прилежно прибира отпадъците, за да бъдат по-лесно извозени.

Това зло дирижира изсипване на невиждани количества едрогабаритни отпадъци, слиза от лъскав черен Мерцедес в ботуши на токчета и снима мизерията, която е произвело. Снима я, за да ви я покаже и да ви убеди, че „тука е така“, че това, за което мечтаем, „няма как да стане“, че „такъв е мат’ряла“, че няма шанс, няма надежда.

Само че надежда има. Доброто не спи. Слънцето изгрява. И София ще бъде чист и подреден град на свободни, можещи и мечтаещи хора, които действат.

Сенките са най-дълги, точно преди да изчезнат.

Колкото боклук ние можем да изринем, вие не можете да разпилеете.