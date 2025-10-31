Теодора Пешева: ББР подкрепя смелите идеи на жени иноватори

Подкрепата на иновативни проекти в ключови сектори от икономиката е важна мисия за Българската банка за развитие. Дамите иноватори ни вдъхновяват със своите смели идеи и научни постижения“. Това заяви Теодора Пешева, член на Управителния съвет на ББР, на кръглата маса „Жените в иновациите“, организирана от сдружение „Дамски Форум“.

Дискусиите бяха открити от еврокомисаря за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева и вицепремиера и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев.

Теодора Пешева представи успешни примери на жени предприемачи, които развиват иновативния си дух с подкрепата на държавната банка и Фонда за капиталови инвестиции от Групата на ББР.

Снимка: Мариана Стоичкова-Айзаксън

Според статистиката българската иновационна екосистема има водещи позиции в Европа в иновациите при дамския пол - една четвърт от стартъпите в София са създадени с участието на жени.

На въпрос как ББР разпознава една идея като инвестиционно зряла, Теодора Пешева посъветва предприемачите да бъдат добре подготвени какво им предстои, за да развият успешно проекта си.

„Не подценявайте размера на необходимото финансиране и бъдете откровени за проблеми, за да ги решим навреме. Важно е да бъдете уверени в своето начинание, независимо от трудностите“, подчерта тя.

Снимка: Мариана Стоичкова-Айзаксън

Според Пешева е необходимо кандидатстващите за финансова подкрепа да познават пазара на суровини за продукта, който планират да разработват, и неговото развитие в следващите две години.

Междувременно стана ясно, че част от участничките в дискусията „Бъдещето в науката и технологиите“ вече водят преговори с Фонда за капиталови инвестиции за подпомагане на технологичните им проекти.

Снимка: Мариана Стоичкова-Айзаксън

Дъщерното дружество на ББР осигурява дялов капитал за растеж на български компании с доказан бизнес модел и потенциал за развитие на национални и международни пазари. Фирмите разчитат на управленската експертиза и пазарни познания на екипа на фонда, както и на синергии при използването на различни финансови продукти в Групата на ББР.