Царят продаде къщата си в село Баня на Георги Самуилов

Царската къща в село Баня вече има нов собственик. Симеон Сакскобургготски е продал имота на бизнесмена Георги Самуилов. Сделката е била финализирана преди около десет дни, като стойността ѝ е приблизително два и половина милиона лева, съобщава Радио Пловдив.

Отчисления от продажбата вече са постъпили в бюджета на община Карлово под формата на тримесечния данък за придобиване на имущество, потвърдиха от местната администрация.

Купувачът Георги Самуилов е собственик на рафинерията в село Белозем и на "Инса ойл".

Царската вила в Баня е построена през 1929 година от цар Борис Трети и е един от първите имоти, върнати на наследниците му – Симеон Сакскобургготски и сестра му Мария Луиза – през 2000 година, малко преди Симеон да стане министър-председател.