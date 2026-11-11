Св. Мина закриля семейството, имен ден имат Минка и Виктор

Църквата почита днес свети великомъченик Мина, покровител на жените и семейството, заедно със св. мъченици Виктор, Стефанида и Викентий и преп. Теодор Студит. Имен ден празнуват Виктор, Виктория, Минчо и Минка.

Св. Мина е чудотворец, закрилник на сираците и бездомните, на пътешествениците и лечителите.

Той е бил войник в Египет. Изповядвал християнската вяра и след мъчения бил посечен с меч в 296 година при Диоклетиан и Максимиан. Преди това Мина се оттеглил да живее като отшелник в пусти планински места и прекарал така дълги години.

В народните представи св. Мина е господар на вълците, 11 ноември бележи средата на Вълчите празници от Архангеловден до Коледни Заговезни. Това е време, в което се довършват ремонти, стягат се огради и се запушват всички дупки, за да не се промъкнат злите сили в дома.

Най-известното свято място, кръстено на Св. Мина, е Обрадовският манастир “Св. Мина” близо до София.

С решение на правителството от 2010 г. днешният ден е обявен и за професионален празник на охранителя и частната охранителна дейност.

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