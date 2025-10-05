Студът отстъпва временно. Очаква ни слънце

Слънчева есен

Снимка Pixabay

Времето ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места в равнините с ниска облачност или мъгла, а над Западна България с разкъсана висока облачност. Вятърът ще е слаб.

Дневните температури ще се повишат и преобладаващите максимални ще бъдат между 16° и 21°, в София - около 17°. Вечерта от запад ще започне бързо заоблачаване и през нощта срещу понеделник в Западна България ще завали дъжд.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, на места преди обяд с ниска облачност или мъгла. През деня ще се усили до умерен вятърът от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 21°, колкото е и температурата на морската вода. 

Над планините ще бъде слънчево, над масивите от Западна България с разкъсана висока облачност. Привечер от запад ще започне заоблачаване, а през нощта срещу понеделник и валежи от дъжд, над 2200 метра - от сняг. 

