Стотици излъгани с фалшив концерт на Миле Китич в Габрово

Стотици почитатели на сръбската фолк звезда Миле Китич бяха измамени с фалшив концерт в Габрово, предаде bTV.

Концертът е бил рекламиран шумно по местните радиостанции и социалните мрежи още от юли. Билетите са разпродадени светкавично. Концертът е трябвало да се проведе на 10 октомври в спортна зала „Орловец“, но в деня на концерта залата била заключена.

Разочаровани фенове чакали пред входа с часове, а организаторите така и не се появили.

„Разбрах за концерта от социалните мрежи и си купих билет през платформата EpayGo. Струваше 60 лева. Всичко изглеждаше напълно реално – афиши, реклами. На 8 октомври обаче попаднах на видео на самия Миле Китич, в което той казва, че никой не се е свързвал с него и че това е измама,“ казва пред bTV Елица Цанкова, една от измамените.

В клип певецът лично заявява:„Драги мои, обявено е, че ще пея в Габрово – това е лъжа! Никой не е разговарял с мен, не съм договарял концерт там.“

Фирмата организатор, регистрирана на името на Николай Николов, обещала да върне парите до края на октомври, но това не се случило.

Междувременно от спортна зала „Орловец“ заявяват, че никога не е подавана официална заявка за наем на помещението за концерт на Миле Китич.

Комисията за защита на потребителите вече е сигнализирана за случая.