Столичната община започва проект за озеленяване за 5,7 милиона лева

Столичната община стартира мащабен проект за озеленяване на стойност 5,7 милиона лева.

Проектът „Зелени мерки за по-чист въздух в Столична община“ е финансиран по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Основната цел е да се намалят наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ₁₀), които се отделят от вторично разпрашаване в градска среда - чрез изграждане на зелена инфраструктура с висока ефективност.

Предвижда се озеленяване на площи с обща квадратура 9.90 хектара, като ще бъдат засадени общо 2 089 нови дървета (от които 1809 широколистни и 280 иглолистни) и 57 664 широколистни храсти, доказани със своите качества за улавяне на ФПЧ.

Мерките са фокусирани в три основни направления:

Улично озеленяване: Общо седем обекта по протежение на ключови пътни артерии, като бул. „Цар Борис III”, бул. „Тодор Александров” и бул. „Цариградско шосе”. Озеленяване на междублокови пространства: Два обекта в ж.к. „Младост 2” и ж.к. „Обеля 2”, като растителността е съсредоточена в контактните зони с пътните артерии за най-ефективно филтриране на замърсяването. Иновативни зелени решения: Изграждане на вертикална стена от вечнозелена растителност при централния вход на „Университетска първа МБАЛ София” и мобилни кашпи със система за мъглуване в детска площадка в „Северен парк”, което ще подобрява микроклимата и ще намалява разпространението на ФПЧ.

Залесителни и облагородителни дейности ще се изпълняват в общо 11 обекта в различни точки на София. Първият от тях - озеленяване около ивицита на Бул. „Хан Кубрат“ – в отсечката от бул. „Ломско шосе“ до ул. „Бели Дунав“, вече е възложен за изпълнение, като се очаква дейностите на терен да стартират през идната седмица.

“Засаждането на над 2000 дървета и почти 60 000 храсти с доказани филтриращи качества е пряка инвестиция в здравето на софиянци, а иновативните решения - вертикална зелена стена за Първа градска болница и мобилните кашпи за Северния парк, са доказателство, че София е достойна за своето място сред 100-те климатично неутрални града на бъдещето.”, заяви Надежда Бобчева, зам.-кмет в направление “Зелена система, екология и земеползване”.