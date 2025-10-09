Столична община с пунктове за доброволци в Красно село и Люлин от утре

Столичната община създава организация за участие на доброволци в текущата кризисна операция по почистване на районите „Люлин“ и „Красно село“, съобщиха от СО.

Инициативата има за цел да осигури по-добра координация и подкрепа на общинските екипи, които от 5 октомври извършват засилени действия по извозване на отпадъците и поддържане на чистотата в засегнатите райони.

За улеснение на гражданите са определени сборни пунктове, на които ще присъстват служители на Столична община и Столичния инспекторат. Те ще съдействат за организацията на терен и ще раздават чували, ръкавици и други необходими консумативи.

За район „Люлин“:

Паркингът пред магазин Билла на бул. „Царица Йоана“, до автомивката;

Пазарът на Люлин, бул. „Панчо Владигеров“, в зелената площ срещу фитнеса.

График на сборния пункт:

Петък: от 08:00 до 09:00 ч. и от 14:00 до 15:00 ч.;

Събота и неделя: от 10:00 до 11:00 ч.

За район „Красно село“:

Паркингът пред магазин Билла на ул. „Софийски герой“, до контейнерите за разделно събиране;Пазарът Красно село, ул. „Дечко Йорданов“, до спортната площадка зад бл. 185.

График на сборния пункт:

Петък: от 08:00 до 09:00 ч. и от 14:00 до 15:00 ч.;

Събота и неделя: от 10:00 до 11:00 ч.

Всички доброволци ще преминават инструктаж за безопасност, включващ указания за работа с предпазни средства, безопасно боравене с отпадъци и действия при установяване на нерегламентирани изхвърляния.

При наличие на данни за нарушения, гражданите могат да подават сигнали на телефони 0700 17 310, 02 9377 303, или чрез уеб страницата на контактния център на Столична община.

В случай, че имате въпроси по организацията, може да се свържете с контактния център.Столична община изразява благодарност към всички граждани, които проявяват активност, отговорност и ангажираност към чистотата на града. Солидарността и сътрудничеството между институциите и обществото остават ключови за гарантиране на чиста, сигурна и добре управлявана столица, пишат още от Столична община.