Столична община с мерки за климатичната неутралност на София

Поредна ключова стъпка в изпълнението на Климатичния градски договор направи Столична община тази седмица. Няколко месеца след като получи Знака за мисия на ЕС като признание за своите амбициозни планове, Столична община проведе работна среща с 15 ключови партньори – представители на бизнеса, научните среди и неправителствения сектор – които препотвърдиха ангажимента си и набелязаха редица нови, иновативни мерки за ускоряване на климатичната неутралност на София.

Срещата се състоя с участието на заместник-кметът Надежда Бобчева и екипът на Дирекция “Климат, енергия и въздух” и протече под формата на интерактивна работилница с организациите партньори по Договора за климатична неутралност на София.

Представители на 15 бизнес, браншови и граждански организации, университети и институти препотвърдиха ангажимента си към целите на Договора за постигане на климатична неутралност на столицата. Партньорите обсъдиха възможности за ефективни и иновативни секторни интервенции по отношение на 5 сектора, заложени в Договора: енергийната система, транспорт, сградния фонд, градското планиране и устойчивото земеползване, както и управлението на отпадъците.

Благодарение на изключително активното участие бяха набелязани редица нови мерки, които могат да залегнат в Пътната карта и Плана за действие към Договора. Ключови области на интервенция остават обновяването на сградния фонд с фокус върху жилищните сгради, насърчаването на използването на градски и велосипеден транспорт, както и създаването на граждански общности за възобновяема енергия.

С висок потенциал бяха оценени възможностите за допълнително намаляване на емисии посредством прилагането на най-високи стандарти в строителството, интелигентен мониторинг на енергийното потребление в сградите, оползотворяване на хранителните и строителни отпадъци, както и природно-базирани решения за поглъщане на въглерод от възстановени екосистеми в границите на общината.

София е част от Мисията на Европейската комисия за „100 климатично неутрални и интелигентни града“. Партньорството по изпълнение на Договора за климатична неутралност се осъществява на институционално и експертно ниво, и е отворено към организации, желаещи да се включат със свои предложения и ангажимен