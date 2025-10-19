Столична община: 80% от територията на ''Люлин'' и ''Красно село'' вече се почиства изцяло по график

Столична община съобщи, че е постигнала 80% покритие на сметосъбирането в районите “Люлин” и “Красно село”, където през последните седмици бе въведена временна кризисна организация.

Въпреки напредъка, временните мерки остават в сила — макар и в облекчен режим.

“Само за две седмици постигнахме това, което мнозина смятаха за невъзможно — да осигурим сметосъбиране в два от най-големите софийски района, без да разчитаме на действащи договори,” заяви заместник-кметът по екология Надежда Бобчева, цитирана от пресцентъра на общината.

„Да, получихме помощ отвън, но не чрез натиск, не чрез изнудване и не за сметка на столичани“, добави тя.

Гражданите – част от решението

По данни на общината десетки доброволци от двата района продължават да се включват активно – предимно през уикендите, но и в делнични дни.

Те помагат в почистването на междублоковите пространства, събират отпадъци около контейнерите и подпомагат извозването им до временните площадки.

“Имаме капацитет да покрием 100% от територията, но като във всяка реална операция се случват аварии, хора излизат в болнични, а и вече им дължим малко почивка. Това са стандартни оперативни казуси, за които все още нямаме буфер,” коментира още Бобчева, допълвайки, че целта е до няколко дни да бъде възстановен напълно нормалният график.

По график – и в неделя

Сметосъбирането продължава и утре, 20 октомври, по предварителен график.

Сутринта в операцията участват четири големи сметосъбиращи камиона, а следобед – още два за довършване на основните маршрути. На терен работят и две малки камиончета (ИБТ) за трудно достъпни места, товарач с щипка за едрогабаритни отпадъци и един мултилифт.

Екипите на терен действат по наряди от Столичния инспекторат, а отряд за бърза реакция остава в готовност да реагира при критични сигнали от гражданите.

Посока нормалност

От общината подчертават, че приоритет остава възстановяването на стандартното обслужване и нормалния ритъм на живот за жителите на “Люлин” и “Красно село”.

Миналия уикенд общината направи първи тестове на новата организация, а резултатите показват, че кризата постепенно отстъпва.

“Постигнахме резултат без шум, без конфронтации и без да натоварим бюджета на хората. Това е доказателство, че когато институциите и гражданите действат заедно, решенията идват по-бързо,” завършва зам.-кметът Бобчева.

Преди дни Столична община ще тества сметосъбирането по график в „Люлин“ и „Красно село“ през уикенда.