Стартира кампанията ''Будител на годината 2025''

„Кой е Вашият будител?“ С този въпрос Българското национално радио се обръща за поредна година към хората на България. Дванайсетото издание на инициативата „Будител на годината“ търси личностите, каузите и проектите, вдъхновили българите със смелост, смисъл и успех.

Кампанията е създадена през 2014 г. от журналиста Ива Дойчинова, която вярва, че всяко време има своите будители и мисията на общественото радио е да фокусира общественото внимание върху тях.

Номинациите за личности, организации или проекти може да се изпращат до 31 август на мейл buditel@bnr.bg с кратък текст за мисията и дейността им през годината. Не се приемат номинации за политици и журналисти. Номиниращите трябва да оставят и свой контакт за обратна връзка.

Десетте финалисти ще бъдат избрани сред всички номинирани от жури в състав: проф. Огнян Герджиков, д-р Румен Манов, Никола Рахнев, Александър Алексиев, Светослав Иванов, Добрина Чешмеджиева, Даниел Ненчев и Ива Дойчинова.

На специално създадена платформа от октомври всеки ще може да гласува за един от десетте номинирани, чиято дейност и кауза подкрепя.

Кой от тях е „Будител на годината 2025“ ще стане ясно на тържествена церемония, която традиционно ще се излъчи на празничния 1 ноември.