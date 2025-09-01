Стартира 13-ото издание на конкурса ''Най-добра българска фирма на годината''

За 13-та поредна година Fibank (Първа инвестиционна банка) стартира конкурса „Най-добра българска фирма на годината“. Инициативата с утвърдено място в бизнес календара на страната се превърна в символ на признание и професионализъм, отличавайки компании, които с постиженията си задават посоката на икономиката ни.

Тази година основен акцент в надпреварата е присъединяването на страната ни към еврозоната – стратегически процес с историческо значение за националната икономика и за бъдещето на родния бизнес. Общата европейска валута ще осигури повече прозрачност и предвидимост, ще улесни търговията и инвестициите, ще засили доверието към България на международните пазари, като същевременно е тест за готовността на компаниите да управляват промяната, да са адаптивни и далновидни. В този контекст, специална група нови индикатори ще оцени доколко предприятията са подготвени да превърнат предизвикателството във възможност.

Журито отново събира личности с безспорен авторитет и доказан опит: Никола Бакалов – главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Fibank, финансистът Емил Хърсев, социологът Кънчо Стойчев – председател на Съюз „Произведено в България“, Венелина Гочева – собственик и управител на „Медийна група България“. Те ще отличат компаниите с устойчиво развитие, силни пазарни позиции, иновативни подходи и умело изграждане на марка в национален и международен мащаб.

Участието в конкурса е отворено за всички компании с български капитал и марка, които вярват в силата на своя успех и желаят да бъдат разпознати като двигатели на икономиката. Кандидатстването става чрез кратък електронен въпросник, достъпен на , а крайният срок за номинации е 5 октомври 2025 г.

Отличията ще бъдат връчени в категориите „Микро и малка фирма“ и „Средна и голяма фирма“. Публиката също има активна роля, като определя чрез онлайн гласуване кой да е носител на „Наградата на публиката“. Традиционно се присъжда и специалната награда за женско предприемачество „Най-успешна българка в бизнеса“. През годините интересът към инициативата непрекъснато расте – миналото издание привлече близо 300 кандидатури.

Като най-голямата банка с български капитал, Fibank има мисията да подкрепя устойчивото развитие на икономиката и да създава условия за растеж на бизнеса. Конкурсът е естествено продължение на тази мисия – той не само отличава лидерите, но и насърчава всички компании да бъдат иновативни, конкурентоспособни и уверени в амбициите си.