Срути се таван, метростанция ''Цар Борис III'' затваря за 3 часа

По технически причини за три часа е затворена метростанция ''Цар Борис III", считано от 12:20 часа на 12 ноември, съобщава столичният метрополитен.

Влаковете ще преминават без спиране на метростанцията.

За часа за пускането на метростанцията в експлоатация съобщение ще бъде направено своевременно.

Причина за затварянето е срутен таван в станцията, стана ясно малко по-късно. За късмет, инцидентът се е разминал без жертви.

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