Според бивш зам.-министър за тежките раници за виновни родителите

Дългогодишният училищен директор и бивш зам.-министър на образованието Диян Стаматов разви тезата, че родителите са отговорни за тежките раници на учениците.

В пост във фейсбук той казва, че отговорността за това е споделена между между родителя, учителя и училището. "Но нека бъдем честни – най-голямата отговорност е на родителя", пише той.

От години родители алармират колко тежки са раниците на учениците заради множеството помагала и учебници, напечатани в голям формат и на луксозна хартия. МОН издава само препоръки как това да се облекчи, но реално не изисква от училищата да ги спазват. Дори поставените ученически шкафчета, каквито не всеки ученик има, невинаги решават проблема. Масово такива липсват в прогимназиите и гимназиите и не се ползват за учебници и помагала.

Неведнъж OFFNews писа за това. Подробно разказахме защо раниците тежат в материал през пролетта с идеята мерки да бъдат взети до началото на новата учебни година. Такива нямаше, напротив.

На родителските срещи бяха раздадени за подпис декларации, че на детето е предоставено шкафче за съхранение на вещи и че помагалата се купуват със съгласие на родителя, след като учителят се е мотивирал. Дори да откаже да подпише декларацията, родителят няма как да разубеди учителя да не изисква помагало. И не може да не го купи, ако учителят е решил класът да работи с помагалото. Така декларациите служат само за легитимация на лошите практики, а раниците на много ученици остават нездравословно тежки.