Спаси София: Общинска полиция да пази в моловете, а те да й плащат

Общинска полиция да охранява моловете срещу заплащане от търговските обекти, а родителите да бъдат реално санкционирани, ако непълнолетните им деца се мотаят по молове и заведения безнадзорно в късните часове.

Това предлагат от Спаси София, каза Христо Копаранов – общински съветник от „Спаси София“ и заместник-председател на Комисията по обществен ред.

„Не е достатъчно да правим поредните изслушвания и да предприемаме нетрайни демонстративни мерки, ако удобно си затваряме очите за пълната липса на координация относно опазване на реда в София и абсолютната безотчетност на бюджета за Общинска полиция“, заяви Копаранов.

Копаранов подчерта, че настоящите опити за решаване на проблема чрез извънредни заседания и изслушвания са параван за институционална безотговорност. По думите му "разбира се, че е важно да изслушаме за пореден път защо СДВР и охранителите не се справят и защо местните комисии за борба с противообществените прояви са абдикирали. Но е неприемливо това да е фонът, на който се прикриват изключително шокиращи данни как община и държава са абдикирали от опазването на реда и от грижата на децата.“

Копаранов разкри и пълна липса на финансов и организационен синхрон между общинската полиция и СДВР и тотална безотчетност за разходвания ресурс. „СДВР не знае стойността на мерките по опазване на реда, нито има информация колко струва ресурсът, отделен от Общинска полиция за държавни дейности“, каза той. В същото време, когато става дума за средствата, плащани от общината към СДВР, от министерството налагат едностранно условия, отказвайки да ги договарят. “СДВР твърди, че отношенията с общината са чисто договорни и в тях се държи като типичен монополист, но ако е така то всички могат с просто око да видят как си изпълнява МВР обществения договор да доставя сигурност в София”, заяви Копаранов.

Той допълни, че “Спаси София” днес внася в Комисията по обществен ред предложения за мерки относно сигурността в търговските обекти.

Сред конкретните предложения на „Спаси София“ са:

● използване на умно видеонаблюдение от страна на МВР с лицево разпознаване, при което търговските обекти да бъдат уведомявани за влизане на лица с криминални прояви в обекти за предприемане на охранителни мерки. Първата стъпка е съгласуване на подхода с КЗЛД за съответствие с правилата за защита на лични данни

● създаване на „горещ телефон“ за охранителите и управителите на търговски обекти и засилване на възможностите камерите на търговците да се използват като доказателства за налагане на санкции

● реформа на общинска полиция чрез нов анекс към договора със СДВР и въвеждане на ясни критерии за отчетност и координация. Обсъждане на възможносността, ако частните охранители не могат да се справят, охраната на моловете да се възложи на Общинска полиция срещу заплащане от страна на търговските обекти. Осигуряване на нормални условия за работа на Общинската полиция, като за целта трябва СДВР да спре да се крие зад гърба на районната администрация, а Министерството на отбраната да спре едностранно да използва общинска собственост за свои цели;

● структурни промени в администрацията на Столичната община за ясно разграничаване на контролните функции от оперативната администрация и създаване на ясен координационен механизъм между кмет и министър за ефективни реакции при инциденти със сигурността, а не за взаимно надцакване

● ефективно прилагане на вече съществуващите правила за контрол върху охраната в обектите, посещавани от непълнолетни, както и реално санкциониране на родители, допускащи децата си безнадзорно да обикалят по заведения и молове в късните часове или да купуват и пият алкохол.



