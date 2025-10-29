Социалната комисия в НС одобри гъвкаво работно време за родителите през лятната ваканция

Гъвкаво работно време за родители на деца до 12 години през лятната ваканция одобриха депутатите в социалната комисия днес. Предложението е прието с 16 гласа "за" и 0 "против".
Според предложенията за изменения в Кодекса на труда, които бяха внесени от управляващото мнозинство на 24 септември, родителите (или осиновителите) могат да предложат на работодателя да промени за определен период продължителността и разпределението на работното им време. Подобна възможност вече съществува за родителите на децата до 8 години.
Родителите ще имат и възможност да работят дистанционно през лятото - със съгласието на работодателя.
Предложението за одобрената днес промяна дойде през август - по идея на народния представител от ГЕРБ Деница Сачева, която се допита до мнението на последователите си във Фейсбук публикация:
"И аз като много майки прекарвам ваканцията, гледайки детето си. Имам безценната помощ на майка ми, но въпреки това знам колко е трудно. Още повече, че голяма част от бабите също работят и не могат да помагат постоянно. Много родители пишат и на мен, и на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, че през лятото се изправят пред огромни трудности с грижата за децата си", написа тогава Сачева.
