СОС пак отхвърли новата структура на Терзиев. Той ще я внесе трети път

Столичният общински съвет (СОС) отхвърли за втори път предложението за нова структура на Столична община на кмета на София Васил Терзиев. Ще внеса доклада за трети път, заяви той.

Не се случи и този път, коментира Терзиев. Видяхте, че без много дискусии беше отхвърлен докладът въпреки промените и подобренията, които бяха нанесени с цел да няма спорове около ключовата точка за законосъобразността на предлаганата структура в Направление "Архитектура и градоустройство" и ролята на главния архитект, заяви той.

"Когато виждам, че нещо може да се случи по-ефективно, ще се боря то да да стане", подчерта Терзиев.

Кметът каза, че болничният на главния архитект на София Богдана Панайотова изтича на 14 декември. "След това се надявам да имаме един човешки разговор, да се разделим и всеки да поеме по своя път - аз с реформите на администрацията, г-жа Панайотова с най-вероятно частен бизнес", посочи столичният кмет.

Той каза, че е най-нормалното нещо да си подадеш оставката, когато бъде снето доверието поради каквато и да било причина. В случая защото имахме кардинални разминавания за това как трябва да изглежда Направление "Архитектура и градоустройство" и да работи тази структура, посочи кметът. Той отново подчерта, че с Богдана Панайотова имат "генерални разминавания" за обещаното и начина, по който то трябва да бъде постигнато.