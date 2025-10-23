СОС гласува за паметник на футболиста Георги Соколов – Соколето

Столичният общински съвет ще гласува предложение да бъде поставен паметник на футболиста Георги Соколов – Соколето в квартал „Иван Вазов“.

Кариерата му преминава предимно във футболния отбор „Левски“ и е смятан за един от най-големите таланти в историята на българския футбол.

Вносители са кметът на район "Триадица" Димитър Божилов и общинските съветници Бонка Василева, Вили Лилков и Антон Койчев, а идеята за поставяне на монумента е на Инициативен граждански комитет.

Избраната локация е градинката между колелото на трамваите на ул. „Краище“ и алеята към подлеза на пазар „Иван Вазов", близо до дома на Георги Соколов.

Предложената визия представлява фигура на Георги Соколов в цял ръст, с отпуснати ръце и футболна топка, овладяна с ляв крак. Предлага се пластиката да е съпроводена и с текстова част на български език: Георги Соколов „Всичко за мене беше футбол, давах си живота да го играя!“.

Разходите по изработката, монтажа и поддръжката се поемат от Инициативния комитет.