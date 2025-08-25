СОС гласува кметът Терзиев да избере нова банка за парите на София

Столичният общински съвет даде мандат на кмета Васил Терзиев да избере нова обслужваща банка.
С 47 гласа "за" общинските съветници одобриха единодушно решението на извънредното си заседание днес.
След прекратяването на договора от "Общинска банка", беше създадена работна група, която изготви критерии за подбор и въз основа на тях покани за участие в процедурата бяха изпратени до четирите най-големи банки в страната по критериите на БНБ: "Банка ДСК", "Обединена българска банка", "Уникредит Булбанк", "Юробанк България".
Утре ще стане ясно кои от четирите поканени да участват в процедурата банки са подали оферти.
25.08 2025 в 13:27
