СОС гласува кметът Терзиев да избере нова банка за парите на София

OFFNews 25 август 2025 в 11:51 661 1
Столичен общински съвет

Снимка БГНЕС/Антон Станков

Столичният общински съвет даде мандат на кмета Васил Терзиев да избере нова обслужваща банка. 

С 47 гласа "за" общинските съветници одобриха единодушно решението на извънредното си заседание днес. 

След прекратяването на договора от "Общинска банка", беше създадена работна група, която изготви критерии за подбор и въз основа на тях покани за участие в процедурата бяха изпратени до четирите най-големи банки в страната по критериите на БНБ: "Банка ДСК", "Обединена българска банка", "Уникредит Булбанк", "Юробанк България". 

Утре ще стане ясно кои от четирите поканени да участват в процедурата банки са подали оферти.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3532

    1

    Деспин Митрев

    25.08 2025 в 13:27

    -0
    +0
    Даже е стеснен кръгът на поканените. Какво стана с критериите, с критериите какво стана? Вижда ли си ролята вече гербаджийската контра? И защо няма търг за предоставяне на услуга - пазарната икономика не ни отърва, не пълни джобовете и касичките - нал'тъй колеги? -Тъй, тъй :)
     
    X

    Ще пламне ли Сърбия? Подкаст с Димитър Бечев