София посреща Коледа с двойно повече украса и празнични пространства

София ще се потопи в магията на коледните и новогодишните празници с двойно повече украса, светлини и специални пространства, които изпълват улиците и парковете с уют, усмивки и празнично настроение.

Благодарение на усилията на Столична община, бизнеса, районните администрации и гражданите, празничният дух ще се усеща във всеки квартал на града.

„Коледа е празник на споделеност, щедрост и добрина - време, в което обичта и добрите дела ни сближават. Именно затова с районите, бизнеса и гражданите обединяваме усилия, за да създадем повече магия и празнично настроение във всеки квартал на София“, споделя кметът на Столична община Васил Терзиев.

Заснеми празничната магия: 15 зони за снимки с Дядо Коледа

15 тематични зони за снимки с Дядо Коледа, елени и празнични елхи ще приканват малки и големи да създадат незабравими спомени сред магията на празнична София. Информационен център Трамвай №83 пред Халите и емблематичната спирка „Вишнева“ също ще очакват посетители преди празниците, готови да се потопят в коледната атмосфера.

Коледни базари и празнични фестивали

Немският коледен базар в Градската градина отбелязва 15 години с богата програма, детска къща и благотворителен албум.

Sofia Christmas Fest пред НДК се завръща с виенско колело, коледен карусел, фермерски пазар и инициативата „От дете за дете“. За първи път там има и ледена пързалка за любителите на зимните спортове.

Базари има и на площад „Славейков“, пред хотел „Рила“, под купола на Ларгото (Mish Mash Fest), в парк „Младост“, парк “Гео Милев” и на още локации в целия град.

Украсен градски транспорт

Коледен ретро трамвай с Дядо Коледа ще свързва площад „Възраждане“ и площад „Журналист“ в седмицата преди празника, а празнично украсени трамваи по линии 1, 10, 15, 20 и 22 и тролейбуси по линия 9 ще допълват магията на града.

Голямата елха на София

На 1 декември пред храм „Св. Александър Невски“ ще бъдат запалени светлините на 13-метровата елха, украсена с нови декоративни елементи. В програмата ще участват Поли Генова, Орлин Павлов, хор към Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“ с диригент Николай Георгиев, бенд на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ с диригент Михаил Йосифов и солисти Моника Велчева и Дария Боева, детска вокална група „Смехоранчета“ с ръководител Галина Коджаманова.

До елхата ще бъде разположена пощенска кутия за писма до Дядо Коледа - любима атракция на малки и големи.

Конкурс за най-добре украсен балкон или двор

Столична община отново организира конкурса „Да украсим София за Коледа“. Всеки може да изпрати снимки на своя балкон, двор или междублоково пространство. Победителят ще бъде избран чрез онлайн гласуване на Фейсбук страницата на инициативата.