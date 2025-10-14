Собственик на жилище на ''Елените'': НАП ми го продаде, сега кой ще ме обезщети

Стотици са засегнатите в злополучния хотел ''Негреско'', който ще бъде съборен

OFFNews 14 октомври 2025 в 11:11 1768 4
Хотел Негреско

Снимка МРРБ
Ако сградата бъде съборена, кредитите стават предсрочно изискуеми, а собствениците рискуват да останат и без дом, и с дългове, подчерта адвокатът.

Собствениците на апартаменти в хотел "Негреско" на "Елените" ще обжалват решението хотела за бъде съборен след наводнението в комплекса.

Потърпевшите ще са над сто, а държавата досега не е дала знак, че смята да ги обезщети. Хотелът е построен върху пресушена река и институциите се произнесоха, че трябва да бъде разрушен, защото е опасен.

В предаването „Здравей, България“ адвокат Любомир Петров – собственик на апартамент в сградата, заяви, че имотът му е закупен напълно законно, от Националната агенция за приходите (НАП). „Сградата е напълно законна, има всички документи: виза за проектиране, разрешително за строеж, Акт 16. Ако бъдат издадени заповеди за събаряне, ще ги обжалваме“, заяви Петров.

Според него няколкостотин души са пряко засегнати, включително семейства, за които това е единствено жилище, придобито с ипотечен кредит. Ако сградата бъде съборена, кредитите стават предсрочно изискуеми, а собствениците рискуват да останат и без дом, и с дългове, подчерта адвокатът.

Петров смята, че виновни са институциите, които са одобрили и въвели сградата в експлоатация. „Има издадени административни актове от длъжностни лица, въз основа на които зданието е построено и въведено в експлоатация. Виновни са Община Несебър, главният архитект и ДНСК, които не са упражнили контрол“, заяви адвокат Петров.

По думите му поне десет апартамента в „Негреско“ са били продадени от НАП.

Сред собствениците има и чуждестранни граждани – украинци, германци, руснаци, които са закупили апартаменти с надеждата за сигурност, но сега са изправени пред правен хаос, добави адвокатът.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    8015

    4

    plamen-f

    14.10 2025 в 12:32

    -0
    +0
    ЗАКОН ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ

    много малко хора знаят, че закона се отнася и за общините.
    Още по-малко хора познават ЗУТ. В по-малките общини той пък в жм въобще не се спазва.

    142

    3

    Октим

    14.10 2025 в 12:20

    -0
    +2
    Ако съм на мястото на мадам Ожие, собственичката на известния “Негреско“ в Ница, ще осъдя всички онези балкански тулупи, които са имали нахалството да използват и петнят името на хотела ѝ! А тя поне има парите да осъди 5 такива държави като България и да спечели 100-процентово делата!

    1948

    2

    craghack

    14.10 2025 в 12:10

    -0
    +12
    Ако държавата е допуснала да се издаде разрешение за ползване на сградата, то сега трябва да обезщети собствениците. Съответно за пореден път ще ни бъде бръкнато в джоба и с нашите пари ще бъде платено за корупционните практики на шепа тарикати и длъжностни лица тук и там. Интересното е, че подобни дивотии не взривяват обществото. Глупави хора, които обичат да ги крадат...

    4047

    1

    IvoIvo

    14.10 2025 в 11:44

    -0
    +4
    Пълно безумие е цялата история!

     