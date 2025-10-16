СО с проект за буферен паркинг в подножието на Витоша, на покрива му парк

Столична община подготвя концепция за Транспортен хъб и буферен паркинг в подножието на Витоша.

Общината работи по идейна концепция за многоетажен подземен буферен паркинг, чийто покрив представлява парково пространство в района на ул. „Акад. Сандерс“ в кв. Драгалевци, съобщиха от СО.

Основни параметри на проекта:

- Подземен паркинг за над 350 автомобила с възможност за поетапно изграждане;

•⁠ ⁠Зелено обществено пространство върху покрива – парк с места за отдих и спорт;

•⁠ ⁠Площадка за парапланеризъм, която ще предложи възможност за приземяване на любителите на този спорт;

•⁠ ⁠Интеграция с градския транспорт – нова автобусна спирка и обновена пешеходна алея към Драгалевския лифт;

•⁠ ⁠Инфраструктура за устойчива мобилност – паркинг за велосипеди, електрозарядни станции и пешеходни връзки.

Проучваме възможността за преместване на първа спирка на Драгалевски лифт на това място и директна връзка между паркинга и станцията.

Предстои да се премине към следващите стъпки за реализацията на проекта - завършване на регулационния план, изготвяне на транспортна схема и провеждане на архитектурен конкурс.

„Този проект е част от нашата голяма кауза - да върнем Витоша на хората и заедно да я направим достъпна, зелена и жива през всички сезони,“ коментира кметът на София Васил Терзиев.