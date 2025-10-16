СО с проект за буферен паркинг в подножието на Витоша, на покрива му парк

Столична община подготвя концепция за Транспортен хъб и буферен паркинг в подножието на Витоша.
Общината работи по идейна концепция за многоетажен подземен буферен паркинг, чийто покрив представлява парково пространство в района на ул. „Акад. Сандерс“ в кв. Драгалевци, съобщиха от СО.
Основни параметри на проекта:
- Подземен паркинг за над 350 автомобила с възможност за поетапно изграждане;
• Зелено обществено пространство върху покрива – парк с места за отдих и спорт;
• Площадка за парапланеризъм, която ще предложи възможност за приземяване на любителите на този спорт;
• Интеграция с градския транспорт – нова автобусна спирка и обновена пешеходна алея към Драгалевския лифт;
• Инфраструктура за устойчива мобилност – паркинг за велосипеди, електрозарядни станции и пешеходни връзки.
Проучваме възможността за преместване на първа спирка на Драгалевски лифт на това място и директна връзка между паркинга и станцията.
Предстои да се премине към следващите стъпки за реализацията на проекта - завършване на регулационния план, изготвяне на транспортна схема и провеждане на архитектурен конкурс.
„Този проект е част от нашата голяма кауза - да върнем Витоша на хората и заедно да я направим достъпна, зелена и жива през всички сезони,“ коментира кметът на София Васил Терзиев.
