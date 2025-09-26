Смъртен случай в публиката отложи началото на премиерата на ''Тоска'' в Софийската опера

Инцидент отложи началото на премиерата на „Тоска“ в Софийската опера, съобщи БНТ.

Възрастна жена от публиката почина, докато очакваше началото на спектакъла. На мястото пристигна линейка.

Публиката бе информирана, че премиерата ще започне по-късно през вечерта.

Спектакълът ще се дирижира от световнопризнатия маестро Даниел Орен, а постановката е на режисьора Пламен Карталов.

На спектакъла присъства и председателят на парламента Наталия Киселова.