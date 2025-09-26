Смъртен случай в публиката отложи началото на премиерата на ''Тоска'' в Софийската опера

OFFNews 26 септември 2025 в 19:57 1345 0
Смъртен случай в публиката отложи началото на премиерата на ''Тоска'' в Софийската опера

Снимка БНТ

Инцидент отложи началото на премиерата на „Тоска“ в Софийската опера, съобщи БНТ.

Възрастна жена от публиката почина, докато очакваше началото на спектакъла. На мястото пристигна линейка.

Публиката бе информирана, че премиерата ще започне по-късно през вечерта.

Спектакълът ще се дирижира от световнопризнатия маестро Даниел Орен, а постановката е на режисьора Пламен Карталов.

На спектакъла присъства и председателят на парламента Наталия Киселова.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Трите стълба на руската пропаганда: анализът на Серхий Плохий