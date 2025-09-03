Следим на живо протеста ''Отпор срещу диктатурата!''

Стотици граждани се включват и тази вечер в поредния протест, организиран от Инициатива "Правосъдие за всеки" под мотото "Отпор срещу диктатурата". Той продължава и в момента. От мястото на събитието предава нашият репортер Деян Милков. Можете да го следите на живо във Facebook ТУК.

Протестиращите се обявиха за оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, както и на останалите „изпълняващи функциите“. С възгласи „Пеевски – позор, оставка и затвор“ и „Шиши – вън“ събралите се граждани се обявиха и против лидера на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски.

„Протестираме за възстановяване на демокрацията и освобождаване на превзетата съдебна власт“, каза за Велислав Величков от „Правосъдие за всеки“. „Искаме Пеевски вън от съдебната власт“, добави той.

Протестиращите носят плакати с надписи „Демокрацията е в кома“, „Само до комфортен протест-разходка ли се свежда нашата съпротива и борба за справедливост?“, „Искаме справедливост, а не диктатура“ и „Долу мафията – властта на гражданите“. Те развяват български и европейски знамена.

Събралите се граждани развяваха българския трибагреник и знамето на Европейския съюз. В момента (20 часа) протестиращите са пред Народното събрание и ще стигнат до Орлов мост.

„Няма нито една работеща институция и всичко се случва с обаждане по телефона“, каза Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“. По думите му това не трябва да се случва в държава членка на Европейския съюз. „ДПС ще реши дали това правителство да продължи да съществува“, заяви още Мирчев, като посочи, че са готови да предложат алтернатива. „За това днес обявихме план за отпор и противопоставяне на завладяната държава“, обясни той.

„Ако вицепремиерът Атанас Зафиров подаде оставката си, която му поискахме заради визитата му в Китай, това би трябвало да разклати правителството“, каза колегата му Божидар Божанов. „Правителството твърди, че е евроатлантическо, а негов вицепремиер се оказва по-източен“, добави той. По думите му това трябва да създаде сериозни турбуленции у управляващите, ако те изпълняват своите евроатлантически заявки.

Относно кмета на Варна Благомир Коцев Божанов коментира, че прокуратурата използва всички начини, за да заобикаля закона, така че Коцев да остане в ареста. „Преди 15 дни имаше искане за преразглеждане на мярката, но прокуратурата заяви, че разследващите органи не ѝ дават делото“, добави той.

От организацията написаха преди дни: "Държавните органи са овладени и превърнати в лични бухалки на престъпна групировка, оглавена от Делян Пеевски и Бойко Борисов, които формално не са част от властта, но са превърнали държавата в своя държанка. Властта им се крепи от един самозванец, уж изпълняващ функциите главен прокурор, и един изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд в грубо нарушение на Конституцията. Сарафов не трябва да бъде главен прокурор, подобните нему също."

Протестът започна пред Съдебната палата, ще премине през Народното събрание и ще приключи на Орлов мост по-късно тази вечер.