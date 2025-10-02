След смърт на жена на пътя: Жителите на Нови Искър на протест срещу преминаващите тирове

Жителите на Нови Искър излязоха на протест след смъртта на жена, която беше ударена от тежкотоварен автомобил в центъра на града.

Местните хора казват, че през центъра редовно преминават камиони в непосредствена близост до училища и детски градини. Проблем, който не е решен, затова жителите настояват за справедливост, да се спре войната по пътищата и да не преминават тежкотоварни автомобили през града.

На видеоклип, разпространен от охранителни камери се вижда, че когато жената пресича в момента, когато шофьорът на тежкотоварния автомобил се качва в кабината, не я вижда и я удря. Хората от квартал "Гнилене" разказват, че е ежедневие да преминават тежкотоварни автомобили в непосредствена близост до училища, детски градини в район, в който има много пешеходци.

Настояваме за справедливост, искаме всеки да си понесе наказанието. Няма как да мине по пешеходна пътека, след като няма такава, по нейния маршрут. Всеки ден, всяка една минута тук минават, карат като ненормални, изпреварват се. Изпреварват се на пешеходна пътека, на завоя също, докато чакат хората да пресекат. Внучката ми е ходила за автобуса, за да отиде на работа. Искаме да се отвори специален път само за тях, да не минават от тук, защото училището е тук, детската градина, казва Лъчезара Сотирова, внучка на убитата на пътя жена, по БНТ.

Според кмета на града Владислав Владимиров има проект за извеждане на тежкотоварния трафик от Нови Искър, но процедурата е тромава, проектът е скъп и вече години наред няма решение на проблема.

Има такъв проект за алтернативен маршрут, който да изведе тежкия трафик от индустриалната зона в Курило. Проектът в момента е в НАГ (Направление "Архитектура и Градоустройство") за съгласуване. Въпросът е, че това е много тежка и много дълга процедура, която е започнала назад в годините от моите предшественици. Ние продължаваме да работим върху изчистването на проекта. Проблемът наистина е много сериозен и е от повече от 15 години. Аз съм напълно съпричастен с жителите на двата квартала, на "Изгрев" и на квартал "Гнилене", които ежедневно са подложени на тормоз от този тежкотоварен трафик. Въпросът е, че алтернативният път, по който работим за извеждане на трафика от центъра на двата квартала, ще отнеме време, казва кметът.

По думите му това може да се случи, ако има добра воля във всички институции и съвместно да бъде направено между НАГ, Столична община.