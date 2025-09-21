Слънцето ще е щедро и днес

Очаква ни пореден слънчев и топъл ден.

Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, а в София - около 28.

Ако искате да се разходите в планините, не се колебайте. И там слънцето няма да пести лъчите си. Термометърът ще показва 22 градуса на местата до 1200 м, над тази височина ще е около 14 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обед главно по южното крайбрежие с ниска облачност. Максималните температури ще бъдат 24-25 градуса, а на морската вода - 23-24 градуса.