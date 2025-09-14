Силви Кирилов: Ваксината срещу варицела при децата става задължителна от 2026 г.

Ваксината срещу варицела, която досега беше пожелателна, ще стане задължителна за децата от следващата година, заяви здравният министър Силви Кирилов в ефира на „Събуди се” по Нова ТВ.

„Амбицията ни е догодина тази ваксина да бъде въведена като задължителна, но, разбира се, първо трябва да бъде закупена,“ уточни министърът.

По думите му първата доза ще се поставя между 12 и 15-месечна възраст, а втората – при навършване на 3 години.

Кирилов припомни, че здравно-профилактичните карти, издадени преди 1 септември 2025 г., могат да се предоставят на хартия в училище. За всички издадени след тази дата картите вече са електронни и не е необходимо родителите да носят копия. Министърът отбеляза, че всички специалисти са преминали обучение и имат достъп до електронната здравна система, макар да е очаквал известна съпротива срещу въвеждането на електронните карти.

По повод възможно увеличение на таксата за преглед при личен лекар, д-р Кирилов бе категоричен, че на този етап, особено в прехода към еврото, таксата не трябва да се променя. До юни 2026 г. може да има дискусии, но засега няма да има увеличение.

Той подчерта, че децата не бива да заплащат такса за преглед – това ще остане непроменено.

След множество случаи на фалшиви полеви тестове, Кирилов посочи, че се работи в посока увеличаване на броя на лабораториите и ускоряване на обработката на резултати. „Предлагаме вещите лица да могат да свидетелстват онлайн. Всички лаборатории трябва да работят с еднаква методология“, допълни той.

Относно внесения вот на недоверие към кабинета, той коментира, че това е една процедура, която е създадена с възможност за корекция на политики, които води правителството, но с тези четири – пет вота и следващи вече девалвира тази възможност. Така олеква тази процедура на вот на недоверие, което мен повече ме притеснява, отколкото самият вот, добави министърът на здравеопазването.