Силен вятър спря движението по Дунав мост (допълнена)

Силен вятър наложи спирането на движението по Дунав мост. "Временно се ограничава движението по път I-2 Русе - Дунав мост и в двете посоки поради преминал ураганен вятър. Всички МПС изчакват на място", съобщи АПИ.

Силна буря премина над северна България. Засегнати бяха районите на Монтана, Плевен, Търговище.

Поражения в общините Нови пазар, Шумен и Хитрино са нанесени от силен вятър и валежи, съобщиха от пресцентъра на областната администрация.

Има населени места, които са без електрозахранване, екипите работят за отстраняване на авариите в кратки срокове. Към момента няма проблеми с водоснабдяването, уточниха от пресцентъра на областната администрация в Шумен, цитирани от БТА. Над Шумен падна и градушка, придружена от силен вятър.

За кратко буря имаше и в София повали клони и цели дървета из града, а поне три автомобила са пострадали.

Те са били паркирани пред блок в квартал "Дианабад", когато върху тях пада голямо дърво, съобщи бТВ.

От удара е счупено задното стъкло на едно от колите, а другите са с по-леки щети.

Екипи на пожарната са нарязали и отстранили дърветата от колите.

В "Редута" пък клон препречи квартална улица. Живеещи в района разказаха, че бързо е бил отрязан, а пътят освободен. Според тях голяма част от дърветата в квартала са стари, сухите или опасни клони - много.