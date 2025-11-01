Ще има увеличение на учителските заплати, потвърди Вълчев

"Да, ще има увеличение на средствата. Ще бъдат предоставени допълнителни средства, включително за увеличение на възнагражденията", заяви по Нова телевизия министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.
Той уточни, че конкретните параметри все още се обсъждат със синдикатите и директорите.
Вълчев подчерта, че целта остава учителските заплати да не изостават спрямо средната за страната и да се следва политиката те да бъдат 125% от нея.
Министърът засегна и проблема с недостига на кадри в системата. По думите му той не е толкова териториален, колкото по предмети.
"Недостигът е по предмети, най-вече по математика, физика, химия, информационни технологии", обясни той.
Вълчев допълни, че за първи път от 10 години е намален приемът в специалност "Педагогика" за предучилищни и начални учители, тъй като там вече има достатъчно кадри, както и при учителите по физическо възпитание и изобразително изкуство.
Проблемът с недостига на преподаватели по природни науки е проекция на демотивацията на учениците да изучават тези дисциплини.
По темата за ограничаване на мобилните телефони в клас, министър Вълчев заяви, че такава мярка съществува и в момента в много училища, където учениците оставят устройствата си на входа на класната стая.
Според него по-важното е ограничаването на екранното време извън училище.
