Шестгодишно дете избяга от баба си и се повози само на метрото

OFFNews 27 октомври 2025 в 17:58 3434 3
Столичното метро

Снимка бТВ

Шест годишно дете успя да се отскубне от опеката на баба си и да се качи само в метрото.

По-късно то било намерено живо и здраво от органите на реда.

Инцидентът е от събота в 13:30 часа, когато служител на метрото намерил хлапето на станция "Мизия". Това се случило след сигнал на пътниците. То изглеждало видимо притеснено, а служителят се опитвал да научи как се казва и откъде е. Вероятно е преминало под турникета на станцията или е успяло да мине заедно с други граждани.

Междувременно постъпил сигнал за изчезналото дете и в Първо районно управление. Бабата разказала, че го загубила в центъра на София, докато се разхождали. Изпуснала го от поглед за малко и то избягало.

По-късно немирникът бил предаден на родителите си.

    500

    3

    Незначителен червей

    27.10 2025 в 20:24

    -0
    +0
    Браво w. Това се вика пролетарски анализ и команда. !!!! Изпълнявам бат Сергей. Шмугвам се обратно в Trump Tower че хладничко.

    5000

    2

    w

    27.10 2025 в 19:44

    -0
    +0
    черви,
    ама в същото време - крушKата не пада по-далеч от корена си, - е казал народа..
    така че ти вероятно си чешеш езика, както вол крастата..

    така че,
    айде, шмугай се обратно от 'дето изпълзя със 'се умозаключенията си.

    500

    1

    Незначителен червей

    27.10 2025 в 19:11

    -7
    +3
    Естествено че ще избяга. Баба му сигурно е скучна ,колкото изгоряла крушка в АПК Драгоданово. Гнусно кому,нистическо поколение. Бягайте деца като видите дърти български говеда. Бягайте към бъдещето!!!!
     
