Шестгодишно дете избяга от баба си и се повози само на метрото

Шест годишно дете успя да се отскубне от опеката на баба си и да се качи само в метрото.

По-късно то било намерено живо и здраво от органите на реда.

Инцидентът е от събота в 13:30 часа, когато служител на метрото намерил хлапето на станция "Мизия". Това се случило след сигнал на пътниците. То изглеждало видимо притеснено, а служителят се опитвал да научи как се казва и откъде е. Вероятно е преминало под турникета на станцията или е успяло да мине заедно с други граждани.

Междувременно постъпил сигнал за изчезналото дете и в Първо районно управление. Бабата разказала, че го загубила в центъра на София, докато се разхождали. Изпуснала го от поглед за малко и то избягало.

По-късно немирникът бил предаден на родителите си.