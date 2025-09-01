Семейство пострада при челен удар с камион, има починал

Семейство пострада тежко при катастрофа на международния път Е-79 в района село Смоляновци край Монтана.

Лек автомобил, в който са пътувал мъж, жена и синовете им – на 15 г. и на 21 г., се е ударил челно в камион на остър завой и мокра пътна настилка, съобщи бТВ.

Пострадали са всичките четирима в леката кола, те са откарани в болницата в монтана. По данни на МВР, след полунощ един от пострадалите е загинал, но не се уточнява кой.

Шофьорът на камиона е румънски гражданин, той е без наранявания.

Заради катастрофата пътят остана затворен и в двете посоки, образуваха се километрични опашки.