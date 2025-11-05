''САРАФOFF! '' - започна протестът на ''Правосъдие за всеки'' (ОБНОВЯВА СЕ)

Започна поредният протест за реформи в съдебната система на Инициатива "Правосъдие за всеки" в София. Шествието под надслов "САРАФOFF! Свобода и справедливост!" тръгва по традиционния маршрут, който започва пред Съдебната палата, минава по жълтите павета и ще стигне до Орлов мост.

"Има ужасно много причини да бъдем там, за да защитим държавата си, нашата държава! Сарафов остава незаконен главен прокурор, ВСС също, Пеевски получи цялата власт без дори ДпС да влиза в управлението, почти всички важни постове в Съдебната власт и КПК се заемат от хора без мандат и в частен интерес.

Конституционният съд продължава да мълчи и така косвено помага за политическото овладяване на Съдебната система.

Кюлчета злато и много пари вече са достатъчни, за да си поръчате всичко в прокуратурата, както се установи от показанията на свидетеля Любена Павлова в съда. Избрани прокурори смачкват всяко сериозно разследване и прикриват огромни грабежи, но вкарват в ареста и държат с месеци опозиционни кметове и повдигат политически мотивирани обвинения", пишат организаторите.

От ИПВ заявявиха, че осъзнават, че не могат на този етап да свалят правителството или да получат оставките на вече незаконно и.ф. главен прокурор според ВКС Борислав Сарафов и шефа на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев, но искат да покажат, че "жабата не е сварена", и да демонстрират несъгласието си с "мафиотската власт".

На протеста присъстват председателите на "Демократична България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, както и представители на младежката организация на "Продължаваме промяната". Десислава Иванчева е също забелязана на протеста.

"Истината е, драги българи, че живеем в нов строй. Той не е капитализъм. Нито социализъм.", сподели писателят Радослав Бимбалов.

Той нарече сегашното положение в държавата " социнизъм" - строй, в който се надяваме да дойде спасител, от който после трябва да се спасяваме. Като пример за такива хора Бимбалов посочи Симеон Сакскобургготски, Румен Радев и Бойко Борисов.

Думата взе и писателят Захари Карабашлиев. Той заяви, че не е опасно, че протестиращите са малко, но апелира към по-решително действие, включително от страна на присътващите политици.

