С откраднат касов апарат на кебапчия 10 г. общини въртели схема за милиони

Десет години общини с кметове на ГЕРБ са въртели поръчки за милиони левове с фиктивен касов апарат, откраднат от буса на столичен кебапчия.

Търговецът е уведомил за кражбата НАП още през януари 2011 година, водело се е разследване, но никой не предприел мерки. Така до 2021 година през фискалното устройство минали общински разходи в много български общини, най-вече софийската - за събития, концерти, ремонти, служебно облекло, застраховки и др.

Това разкрива разследване на "Медияпул".

“Оказа се, че съм сменял гумите на колата на иракския посланик. В НАП има фактура“, разказва Ивайло пред "Медияпул".

Десетки общини, управлявани от кметове на ГЕРБ, държавни институции, министерства, дори полицията, Народното събрание и Държавната финансова инспекция, се оказват клиенти на кебапчията Ивайло. Стига се до абсурдната ситуация, в която полицията уж търси касовия апарат, а Национална служба “Полиция“ си купува неща от него, пише "Медияпул".

През 2021 година на Ивайло Костов е издаден пълен ревизионен доклад, според който търговецът е направил оборот от 3,775 милиона лева за периода 2015–2019 година.

В отговор на въпросите на "Медияпул" от НАП са отговорили, че законът забранява да се коментират ревизионни производства. Приходната агенция казва, че прокуратурата все още не е приключила окончателно разследването за това как различните институции са използвали касовия апарат.