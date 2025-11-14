С ден на отворените врати Сухопътните войски отбелязват 147 години от създаването си

С ден на отворените врати ще бъде отбелязан празникът на Сухопътните войски на 19 ноември по случай 147 години от създаването им.

Днес всеки желаещ може свободно да разгледа формированията във Враца и Благоевград от състава на Трето бригадно командване, военното формирование в село Свобода, както и това в Хасково от състава на Втора механизирана бригада.

От Министерството на отбраната отбелязват, че събитията ще дадат възможност на гражданите да се запознаят отблизо с работата и отговорностите на военнослужещите, както и с използваната техника, оборудване и въоръжение. А на младите хора - да проучат възможностите за реализация в редовете на Сухопътните войски.